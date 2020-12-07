الكونجرس يسابق الزمن للاتفاق بشأن الموازنة

واشنطن (أ ف ب)

كان المشرّعون في الكونجرس الأميركي يُسابقون الوقت، أمس، للتوصّل إلى اتّفاقات صعبة بأسرع ما يُمكن، فيما يتعلّق بخطّة لمساعدة الاقتصاد المتضرّر من جائحة «كوفيد - 19»، وقانونٍ للتمويل تجنّباً «لإغلاق» الإدارات الفيدراليّة، والتصويت على ميزانيّة وزارة الدفاع «البنتاجون». وبدأ الوقت أمام هؤلاء ينفد. ففي 11 ديسمبر، ينتهي العمل بقانون الموازنة الحاليّة، وإذا لم يتمّ التوصّل إلى اتّفاق بحلول هذا التاريخ، فإنّ موارد الماليّة العامّة الأميركيّة ستجفّ فجأة.

ولتجنّب حصول هذا «الإغلاق»، يمكن للكونجرس اتّخاذ قرار بإجراء تصويت على قانون موقّت لبضعة أيّام، من أجل إتاحة القليل من الوقت حتّى عيد الميلاد للتوصّل إلى اتّفاق سنويّ واسع يتعلّق بقانون موازنة 2021، خصوصاً أنّ زعيمي الجمهوريين والديموقراطيين في الكونجرس أشارا إلى رغبة في أن يكون هذا القانون مُشتملًا على الإجراءات المقبلة المتعلّقة بالمساعدة الاقتصاديّة للتعامل مع وباء «كوفيد - 19»، والتي ما زالت تخضع لمفاوضات شاقّة. وقال السناتور الديمقراطي ديك دوربين لقناة «إيه بي سي»: «هذا حقاً جهد خارق من جانبنا، لمساعدة الأميركيّين بأسرع ما يُمكن». وهو يؤيّد خطّة مساعدات بقيمة 908 مليارات دولار اقترحتها خلال الأسبوع الجاري مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيّين والجمهوريّين.

ومن جهته، قال السناتور الجمهوري بيل كاسيدي لقناة «فوكس نيوز»: إنّ القانون «يُحتَمل أن يصدر الأسبوع الجاري».