هل تستقيل الحكومة المصرية؟

عبدالله أبو ضيف (القاهرة)

تتجه الأنظار في مصر إلى حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وما إذا كان يجب عليها تقديم استقالتها من عدمه خلال الفترة المقبلة، في أعقاب تشكيل البرلمان الجديد.

ويأتي ذلك وسط انتشار قوائم وزارية عدة، تداولتها مصادر صحفية خلال الأسبوع الماضي، بينما نفت الحكومة صدور أي قرار من طرفها أو جهة أعلى تتمثل في تقديم استقالتها أو إقالتها، مشددة على استمرارها في عملها خلال الفترة المقبلة، وغير محددة المدة بانعقاد مجلس النواب الجديد.

ومن جهته، كشف رئيس مجلس النواب المصري الحالي الدكتور علي عبدالعال عن أنه لا ربط بين نهاية عمل مجلس النواب وتقديم الحكومة استقالتها، مشيراً إلى أن الدستور لم يلزم الحكومة بتقديم استقالتها بعد نهاية الفصل التشريعي للمجلس.

وأكد عبدالعال أن الرئيس المصري هو صاحب الحق الأصيل في تشكيل الحكومة أو إقالتها، موضحاً أن دور مجلس النواب هو الموافقة على برنامج العمل أو رفضه.

وينظم الدستور المصري في شقه الثاني نظم الإدارة بين مجلس النواب والحكومة ورئيس الجمهورية، إذ يعطي الحق لرئيس الجمهورية في إقالة الحكومة، بينما يمكن لمجلس النواب إقالتها عن طريق الاستجواب البرلماني، فيما لا ينص على وجوب تقديم الاستقالة مع انعقاد برلمان جديد للبلاد.



