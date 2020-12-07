العراق يسجل 1815 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الاثنين تسجيل 1815 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19 )، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 566015 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن تسجيل 28 حالة وفاة.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 12460 حالة بعد تسجيل 28 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 495725 حالة بعد تسجيل 2158 حالة شفاء اليوم أيضاً.