بريطانيا مستعدة للتفاوض على الخروج من الاتحاد الأوروبي طالما يتطلب الأمر ذلك

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن الحكومة البريطانية مستعدة للتفاوض على اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، طالما يتطلب الأمر ذلك.

وأضاف المتحدث، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: «من الواضح أن الوقت قصير للغاية ونحن في المراحل النهائية، لكننا مستعدون للتفاوض طالما أن لدينا الوقت المتاح إذا اعتقدنا أن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكناً».

ويعتقد أن يوم الأربعاء المقبل سيكون الموعد النهائي لإبرام الاتفاق بعد أن أبلغ مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه أعضاء البرلمان الأوروبي أن الموعد الأخير لإبرام اتفاق سيكون في غضون يومين.

جاءت تصريحات المتحدث بعدما أعلن بارنييه، اليوم الاثنين، إنه لم يتم إحراز تقدم جوهري في المفاوضات التجارية مع بريطانيا في مطلع الأسبوع الحالي، مضيفاً أن نقاط الخلاف الرئيسية ظلت تتمثل في المنافسة العادلة بين الشركات وقضيتي مصائد الأسماك والحوكمة.

وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسمياً في نهاية شهر يناير الماضي، لكنها ظلت في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للتكتل حتى نهاية العام. وإذا لم يكن هناك اتفاق بحلول هذا الموعد النهائي، فسيتم إعادة فرض أقسى التعريفات والإجراءات الجمركية المرهقة.



