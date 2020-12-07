«نيوم».. مشروع عملاق ينطلق من السعودية ليرسم مستقبل العالم

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ينطلق مشروع «نيوم» العملاق الذي تفوق مساحته مساحة دول متوسطة الحجم، من أرض المملكة العربية السعودية، ليرسم ملامح مستقبل جديد للعالم، وليشكل انطلاقة واثقة لمدينة تُبنى من الصفر لتكون ميداناً نابضاً بالتجارب ومنصة للابتكار ضمن منظومة متكاملة ومستدامة للعيش والعمل.

ويتوقع مع بدء العمليات الإنشائية وتسارع وتيرة الخطوات العملية لإنجاز مراحل المشروع، الذي يجري إنشاؤه على ساحل البحر الأحمر شمال غرب المملكة العربية السعودية، باستثمارات تصل إلى 500 مليار دولار، أن يشكل نيوم عند اكتماله موطناً ووجهةً لأصحاب الأحلام الكبيرة، ولكل من يطمح أن يُسهم في بناء نموذج جديد لاستدامة الحياة والعمل والازدهار.

وخلال أكتوبر الماضي بدأت شركة «نيوم» التي تم تأسيسها في يناير 2019، مباشرة أعمالها من مقرها الرئيس الجديد في موقع المشروع، في خطوة ستعزز من سير العمل، تزامناً مع تسارع وتيرة تطوير المشروع وبدء أعمال الإنشاءات في مناطق عديدة ومختلفة.

ويعمل أكثر من 450 موظفاً من المقر الجديد للشركة الذي يبعد مسافة 35 كيلومتراً عن مطار خليج نيوم، مع توقعات بزيادة عدد الموظفين بنهاية العام الجاري ليصل إلى 700 موظف، مع جاهزية المنطقة السكنية المشيدة خصيصاً لهم.

خطوات مهمة

وحققت شركة نيوم خلال أقل من عامين خطوات أخرى مهمة، مثل افتتاح مطار خليج نیوم، وتوقيع أول العقود مع المستثمرين الوطنيين لبناء المنطقة السكنية لعمال الإنشاءات التي ستستوعب نحو 30 ألف عامل، وتوقيع عدد من المشروعات الضخمة مثل عقد الشراكة الأضخم من نوعه مع «إير بروداكتس» و«أكوا باور» بقيمة تتجاوز 18 مليار ريال لبناء أكبر منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم في نيوم بطريقة صديقة للبيئة، وكذلك منح عقدين لشركتي «إيكوم» و«بكتل» لتصميم وإدارة أحد أكبر مشاريع البنية التحتية عالمياً.

ويهدف مشروع نيوم إلى جذب أبرز المواهب والعقول من المملكة وباقي أنحاء العالم لخلق اقتصاد مزدهر ومستدام، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر الدخل الوطني، وتجسدت هذه الرؤية للمشروع كذلك في استقطابات شركة نيوم، حيث تم استقطاب العديد من الخبرات والكفاءات من المملكة وباقي دول العالم في شتى قطاعات الأعمال.

وتحظى نيوم بموقع جغرافي مثالي يؤهلها لتحقيق هذه الأهداف. فوجودها على مفترق طرق العالم سيمكّن 40% من سكان العالم من الوصول إليها في أقل من 4 ساعات، كما أن قرابة 10% من تجارة العالم تمرُّ عبر البحر الأحمر، بل إن السفر من لندن إلى مطار نيوم الجديد سيستغرق 5 ساعات فقط، وساعتين من دبي أو القاهرة، و5 ساعات ونصف من زيوريخ.



