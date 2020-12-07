باكستان تسجل 3795 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت باكستان، اليوم الاثنين، تسجيل 37 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، و3795 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب ما ذكرته شبكة «جيو نيوز» التلفزيونية الباكستانية.

وبذلك ترتفع حصيلة إصابات كورونا في البلاد إلى 420 ألفاً و294 حالة، وهي الحصيلة الأعلى في البلاد منذ الثاني من يوليو الماضي. كما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8398.

وقد تعافى 356 ألفاً و542 مريضاً حتى الآن في باكستان من الوباء.