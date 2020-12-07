"البحرية المصرية" تكشف حقيقة طردها لفرقاطة تركية بـ«المتوسط»

القاهرة (الاتحاد)

نفت مصادر مصرية مطلعة تقارير صحفية يونانية بشأن طرد البحرية المصرية فرقاطة تركية خلال تدريبات «ميدوزا 10»، التي انطلقت في 30 نوفمبر 2020 بمشاركة 4 دول.

وكان موقع «جريك سيتي تايمز» اليوناني نقل عن مصادر قبرصية قولها: إن فرقاطة تركية حاولت دخول منطقة التدريبات المشتركة التي تشارك فيها اليونان وقبرص ومصر وفرنسا، ما دفع بفرقاطة مصرية للرد عليها ومنعها من الاستمرار.

وقال التقرير اليوناني: إن الفرقاطة التركية «كمال ريس» حاولت الاقتراب من منطقة التدريبات، حيث تم تحذيرها وطلب منها المغادرة، لكنها رفضت ذلك، ما دفع فرقاطة مصرية من طراز «أوليفر هازارد بيري» للاندفاع نحوها في مناورة هجومية للاصطدام بها.

وذكرت الصحيفة أن هجوم الفرقاطة المصرية أجبر الفرقاطة التركية على الهرب من المكان وعدم الاقتراب مرة ثانية من مكان التدريبات البحرية، مشيرة إلى أن هذه المرة الثانية التي تتعرض فيها الفرقاطة التركية لمثل هذه الحادثة.

وفي أغسطس الماضي، اصطدمت فرقاطة عسكرية يونانية بنفس الفرقاطة التركية ما نتج عنه ترك فجوة في جسمها الخارجي.

ووجهت تدريبات «ميدوزا 10» رسالة بشكل مباشر للنظام التركي، بعد أن ربطت تلك المناورات مسرح العمليات في شرق المتوسط بليبيا، في ظل ما تعيشه أنقرة من ترقب لعقوبات أوروبية متوقعة.

وتداولت وسائل إعلام عربية الخبر دون مصادر عربية. وذكرت المصادر المصرية لـ«الاتحاد»: إن الواقعة التي تحدث عنها الإعلام اليوناني والقبرصي غير صحيحة.