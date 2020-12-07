طوكيو تسجل 299 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الاثنين، تسجيل 299 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية إلى أن هذه هي أول مرة تتراجع فيها حالات الاصابة لأقل من 300 منذ 24 نوفمبر الماضي.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في العاصمة 44 ألفا و 3 حالات.

وكان عدد المرضى في المستشفيات في طوكيو قد تجاوز 1800 مريض لأول مرة أمس الأحد.

وتجاوز معدل إشغال أسرة المستشفيات 70%، وبذلك يقترب المعدل من أعلى مستوى تم تسجيله بلغ 3ر71% عندما ضربت موجة تفشي الفيروس الثانية طوكيو هذا الصيف.

وتطالب حكومة طوكيو المؤسسات الطبية بتعزيز عدد أسرة المستشفيات لتصل إلى 3000 سرير، من خلال توفير 360 سريرا، بينهم 50 سريرا يتم تخصيصهم للحالات الخطرة.



ويبلغ إجمالي حالات الاصابة بفيروس كورونا في اليابان 162 ألفا و 917 حالة، وحالات الوفاة بالفيروس 2259 حالة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية.