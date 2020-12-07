روسيا تسجل 28142 إصابة جديدة بكورونا و456 وفاة

أعلنت روسيا اليوم الاثنين تسجيل 28142 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، منها 7279 في موسكو، مما رفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد إلى مليونين و488912 منذ بداية الجائحة.

وقالت السلطات إن 456 توفوا الليلة الماضية مما رفع إجمالي الوفيات إلى 43597.