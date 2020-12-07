العراق.. مقتل شرطي في هجوم لـ"داعش" على نقطة أمنية

لقى أحد عناصر الشرطة الاتحادية العراقية حتفه اليوم الاثنين وأصيب آخران جراء هجوم نفذه عناصر من تنظيم داعش على نقطة تفتيش للشرطة الاتحادية جنوبي مدينة كركوك شمال بغداد.

وقالت مصادر في شرطة كركوك، إن "عناصر من تنظيم داعش هاجموا نقطة تفتيش للشرطة الاتحادية في قرية تل الشهداء قرب ناحية الرشاد جنوبي كركوك، ما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين بجروح".

وتشهد مناطق متفرقة بمحافظة كركوك هجمات يشنها عناصر من تنظيم داعش رغم العمليات شبه اليومية التي تنفذها القوات العسكرية العراقية بالتعاون مع قوات التحالف الدولي لاستهداف أوكار التنظيم، وخاصة في سلسلة جبال حمرين الوعرة التي تربط ثلاث محافظات في شمال وشمال شرقي البلاد، هي ديالى وكركوك وصلاح الدين.