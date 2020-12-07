إيطاليا: إصابات كورونا تصل إلى 1.73 مليون حالة

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 73ر1 مليون حالة إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا في البلاد 60 ألفا و78. ووصل عدد المتعافين من الإصابة بمرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس، إلى 913 ألفا و494 من المصابين.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 44 أسبوعا.