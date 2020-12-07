انفجار يستهدف مقراً للشرطة جنوبي أفغانستان

انفجرت اليوم الاثنين سيارة مفخخة بالقرب من مقر الشرطة في منطقة دامان بإقليم قندهار جنوبي أفغانستان، بحسب ما نقلته قناة "طلوع نيوز" الاخبارية الافغانية عن متحدث باسم قائد شرطة الإقليم.

وقال المتحدث جمال باراكزاي إنه لم ترد أنباء بشأن سقوط ضحايا حتى الآن.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور.