زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب الشرق الأقصى الروسي

ضرب زلزال قوته 4.6 درجات على مقياس ريختر اليوم قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي.

وذكرت الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية - في بيان لها - أن زلزالاً بقوة 4.6 درجات وقع صباح اليوم الإثنين، على عمق 40 كيلومتراً وعلى بعد 207 كيلومترات شرق قرية أوست كامتشاتكا وكان مركزه في المحيط الهادئ قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة.

وأضاف البيان لم يشعر سكان إقليم كامتشاتكا بالزلزال ولم يتم تسجيل أي أضرار مادية أو بشرية.

وتقع شبه جزيرة كامتشاتكا فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهو عبارة عن منطقة تمتد على شكل قوس عريض وتشهد نشاطاً زلزالياً وبركانياً كبيراً.