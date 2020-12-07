الهند تسجل نحو 33 ألف إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات من وزارة الصحة الاتحادية اليوم الاثنين تسجيل الهند 32981 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. ويبلغ الآن إجمالي الحالات التراكمية في الهند 9.68 مليون في ثاني أعلى عدد من الإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة.

ولكن مسؤولي الصحة يشعرون ببعض التفاؤل لأن القراءات اليومية للإصابات ما زالت أقل من 50 ألفاً منذ شهر رغم موسم المهرجانات السنوي الذي شهد تزاحم الأسواق والشوارع. وبلغ العدد ذروته في سبتمبر عندما تم تسجيل أكثر من 97000 إصابة في يوم واحد.

وقالت وزارة الصحة، إن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 140573 حالة بعد تسجيل 391 حالة جديدة.