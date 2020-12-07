المكسيك تسجل 7455 إصابة جديدة بكورونا و261 وفاة

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم الأحد تسجيل 7455 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و261 حالة وفاة ليصل إجمالي العدد الرسمي للإصابات إلى مليون و175850 والوفيات إلى 109717.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.