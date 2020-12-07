313 وفاة بكورونا في البرازيل

ذكرت وزارة الصحة البرازيلية انها سجلت 26363 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و313 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأظهرت بيانات الوزارة أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع إلى ستة ملايين و603540 إصابة كما بلغ عدد الوفيات 176941 وفاة منذ ظهور الوباء.

وتحل البرازيل حاليا في المركز الثالث من حيث عدد الإصابات بالفيروس على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند.