مصر تسجل 418 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأحد، عن تسجيل 418 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و21 حالة وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، بتعافي 177 شخصاً من مرض كوفيد19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 103501 شخص حتى مساء الأحد، وفقاً لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد بلغ 118432 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6771 حالة وفاة.