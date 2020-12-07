ترامب يعلن إصابة محاميه رودي جولياني بكورونا

أعلن دونالد ترامب إصابة محاميه الشخصي رودي جولياني بكوفيد-19، علماً أنّ الأخير يجول منذ شهر في أنحاء الولايات المتحدة لرفض نتائج الانتخابات الرئاسية في اجتماعات يعقدها من دون وضع كمامة.

وغرد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته أن "رودي جولياني، أفضل عمدة في تاريخ نيويورك أصيب بالفيروس".

وأضاف ترامب الذي لم يقر بعد بهزيمته في انتخابات الثالث من نوفمبر في مواجهة جو بايدن "تعافَ سريعاً جولياني، سنُواصل العمل".

وقبل ساعات، كان جولياني (76 عاماً) يُجري مقابلةً مباشرة على قناة "فوكس نيوز"، ولم تظهر عليه أيّ علامات واضحة للمرض.