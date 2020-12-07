شحن لقاح فايزر لكورونا خلال 24 ساعة من موافقة كندا عليه

قال مسؤول كبير في شركة بيونتيك للأدوية يوم الأحد، إن شحن لقاحات كوفيد-19 لكندا قد يبدأ في غضون 24 ساعة بعد موافقة السلطات الصحية الكندية على اللقاح.

ومن المتوقع أن يكون اللقاح الذي طورته بشكل مشترك شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك أول من يحصل على الموافقة في كندا على الرغم من أن البلاد وقعت صفقات توريد مع سبع شركات مصنعة للقاح.

ومنذ أن وافقت بريطانيا على لقاح كوفيد-19 من شركة فايزر الأسبوع الماضي ليحتل المركز الأول في السباق العالمي لبدء برنامج التطعيم الجماعي الأكثر أهمية في التاريخ تحول التركيز إلى مدى سرعة تحرك الدول الأخرى ومتى سيكون اللقاح متاحاً للناس.

وقال شون ماريت المدير التجاري لشركة بيونتيك لهيئة الإذاعة الكندية " إذا استخدمت المملكة المتحدة كمثال فقد حصلنا على الموافقة في الساعة الواحدة صباحاً ووافقنا على الإفراج عن اللقاح وشحنه في غضون 24 ساعة ".

وقال مسؤول كبير يوم الخميس إن من المتوقع أن توافق وزارة الصحة الكندية على اللقاح خلال "الأسبوع المقبل".

وتتوقع كندا وصول أول ستة ملايين جرعة من فايزر و موديرنا في الربع الأول من 2021 وهو ما يكفي لثلاثة ملايين من سكان كندا البالغ عددهم 38 مليون نسمة.

وتجتاح موجة ثانية من كوفيد-19 كندا مسجلة أرقام قياسية لعدد الإصابات اليومية الجديدة. وسجلت كندا حتى الآن 408921 إصابة و12589 وفاة. وأدى ذلك إلى جعل اللقاح يمثل أولوية قصوى للحكومة.