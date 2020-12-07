الكونجرس يسابق الزمن لتجنب الإغلاق الحكومي مع تفشي كورونا

كان المشرعون في الكونجرس الأميركي يُسابقون الوقت، الأحد، للتوصل إلى اتفاقات صعبة بأسرع ما يُمكن في ما يتعلق بخطة لمساعدة الاقتصاد المتضرر من جائحة كوفيد-19 وقانون للتمويل تجنباً "لإغلاق" الإدارات الفدرالية والتصويت على ميزانية وزارة الدفاع.

وقد بدأ الوقت أمام هؤلاء ينفد. ففي 11 ديسمبر، ينتهي العمل بقانون الموازنة الحالية، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول هذا التاريخ، فإن موارد المالية العامة الأميركية ستجف فجأة.

ولتجنّب حصول هذا "الإغلاق"، يمكن للكونجرس اتخاذ قرار بإجراء تصويت على قانون مؤقت لبضعة أيام، من أجل إتاحة القليل من الوقت حتى عيد الميلاد للتوصّل إلى اتفاق سنوي واسع يتعلّق بقانون موازنة 2021، خصوصاً أنّ زعيمي الجمهوريين والديموقراطيين في الكونجرس أشارا إلى رغبة في أن يكون هذا القانون مُشتملاً على الإجراءات المقبلة المتعلّقة بالمساعدة الاقتصاديّة للتعامل مع وباء كوفيد-19 والتي ما زالت تخضع لمفاوضات شاقة.

وقال السناتور الديموقراطي ديك دوربين لقناة "إيه بي سي" الأحد، "هذا حقاً جهد خارق من جانبنا، لمساعدة الأميركيين بأسرع ما يُمكن". وهو يؤيد خطة مساعدات بقيمة 908 مليارات دولار اقترحتها هذا الأسبوع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين والجمهوريين.

من جهته، قال السناتور الجمهوري بيل كاسيدي لقناة "فوكس نيوز"، إنّ أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين والجمهوريين عملوا مع فِرَقهم طوال عطلة نهاية الأسبوع لصياغة النصّ التفصيلي لمشروع القانون الذي "يُحتَمل أن يصدر في وقت مبكر هذا الأسبوع".

وقد وافقت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي على جعل هذا الاقتراح "أساساً" للتفاوض على النصّ النهائي، لكنّ زعيم الغالبية الجمهوريّة في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، والرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي سيتعين عليه التوقيع عليه، لم يوضحا موقفهما، رغم أنّ الأوّل أبدى تفاؤلاً حيال إمكان التوصل إلى اتفاق.