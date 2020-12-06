مقتل 11 إرهابياًً بغارات للتحالف الدولي في صلاح الدين وكركوك

بغداد (وكالات)

قتل 5 إرهابيين بضربة جوية نفذتها طائرات التحالف الدولي في منطقة «تل الذهب» بناحية «يثرب» التابعة لمحافظة صلاح الدين شمال بغداد أمس. وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية التي أعلنت ذلك في بيان صحفي بأن الضربة التي استهدفت الإرهابيين في أحد البساتين أسفرت أيضاً عن تدمير وكر تابع لهم.

وفي السياق ذاته، أعلنت خلية الإعلام الأمني أمس، عن مقتل 6 مسلحين من «داعش» بضربة جوية في قضاء «الدبس» بمحافظة كركوك. وذكر بيان لخلية الإعلام أن «طيران التحالف الدولي نفذ بأمر من قيادة العمليات المشتركة، ضربة جوية استهدفت نفقاً بداخله 6 عناصر من عصابات داعش الإرهابية في منطقة سرجوان بقضاء الدبس»، وأضاف أن «العملية أسفرت عن تدمير النفق بالكامل».

في غضون ذلك، كشفت وكالة الاستخبارات العراقية، عن القبض على أحد عناصر «داعش» في نينوى. وذكرت الاستخبارات في بيان: أن «مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين»، وأوضحت أن «المطلوب جرى اعتقاله لانتمائه إلى عصابات داعش الإرهابية إذ كان يعمل كآمر في ما يسمى مكتب شؤون المجاهدين ضمن قاطع نينوى التابع لعصابات داعش». وأضافت أنه «تم تدوين أقواله وإيداعه التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه».