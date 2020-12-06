تونس تدعو إلى الحوار لحل النزاعات في أفريقيا

تونس (وكالات)



دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، إلى تغليب لغة الحوار واستعادة مسار التسويات لحل الأزمات في قارة أفريقيا، مشدداً على ضرورة التوصل لشراكة وتنمية حقيقية بين دول القارة.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها سعيد خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو في الدورة الاستثنائية الـ 14 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي.

وقال سعيد، إن تونس تشارك في هذه القمة إيماناً منها بضرورة مواصلة جهودها الدؤوبة نحو تحقيق مفاهيم مشتركة تتعلق بشراكة فعلية وتنمية حقيقية بين الدول الإفريقية.

وأكد ضرورة تغليب منطق الحوار كخيار استراتيجي لتكريس الأمن والسلم في أفريقيا ولتحقيق ما تطلع إليه الشعوب الأفريقية من وحدة المصير، مضيفاً «ندرك جيداً ما تواجهه قارتنا من أزمات معقدة طالت مدتها، مما تسبب في هدر الطاقات، وتعطيل التنمية وتفاقم الإرهاب والهجرة غير النظامية والبؤس والتهميش». وأوضح أن «أفريقيا قادرة على الدفاع عن مصالحها الاستراتيجية، وإيجاد حلول ناجعة للقضايا الحارقة ضمن رؤى واضحة تسكت البنادق وتنشر السلم، لقد حان الوقت لإسكات البنادق في كل دول قارتنا».

وأعرب الرئيس التونسي عن استعداد بلاده للمشاركة في الجهود المبذولة لإحلال السلم والأمن في أفريقيا سواء عبر البعثة الأممية لتحقيق الاستقرار في مالي ومساهمتها في عمليات السلام في أفريقيا الوسطى والكونجو الديمقراطية. وشدد على أن تحقيق أمن أفريقيا واستقرارها يمر عبر المسارعة باستعادة زمام المبادرة، وتغليب مسارات التسوية السياسية، والتحلي بالواقعية والحكمة لوضع حد لمعاناة شعوب القارة الأفريقية التي طالت لأكثر من 60 سنة ولمعالجة كل القضايا الملحة.