ترامب «متمسك بالفوز».. ويندد بـ «انتخابات مزوّرة»

واشنطن (وكالات)

أكد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، خلال مشاركته في جورجيا بأوّل تجمّع انتخابي بعد الاقتراع الرئاسي، أنّه سيفوز في الانتخابات التي كان جو بايدن فاز بها قبل نحو شهر.

وقال ترامب لمئات من المؤيّدين، الذين تجمّعوا في الهواء الطلق في مدينة فالدوستا: «نحن نفوز في هذه الانتخابات»، مضيفاً، وسط الهتافات: «سيُحاولون إقناعنا بأنّنا خسرنا.. نحن لم نخسر». وندد بـ«انتخابات مزوّرة».

ورّغم هجوم ترامب غير المسبوق على نظام الانتخابات الأميركي، الذي اعتبر أنّه لم يعد صالحاً، فإنّ فريقه القانوني لم ينجح، حتّى الآن، في تقديم أيّ أدلّة تقبلها المحاكم بشأن حصول تزوير في الانتخابات الرئاسيّة.

وجاء ترامب إلى ولاية جورجيا دعماً لمرشّحَين جمهوريّين في انتخابات فرعيّة تُعتبر حاسمة لتحديد الغالبيّة في مجلس «الشيوخ» وموازين القوى في العاصمة واشنطن.

وقال ترامب، إنّه في حال «لم يفز» السناتوران ديفيد بيرديو وكيلي لوفلر فـ«لا شيء يمكنه إيقاف الديموقراطيّين». وأضاف: «لا فكرة لديكم إلى أيّ حد سيكون الأمر سيّئاً».

وخصّص ترامب جزءاً كبيراً من خطابه للحديث عن الانتخابات الرئاسيّة في 3 نوفمبر، مذكّراً بانتصاراته في ولايتي فلوريدا وأوهايو، ثمّ أضاف، خلافاً للنتيجة الرسمية: «لقد فزنا أيضاً بجورجيا، وكان ذلك جيّداً».

ومن المرتقب التصويت في 5 يناير على مقعدي مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا، وهما يتبعان إلى الجمهوريين حالياً.

وفي حال خسارتهما، فإنّ الغالبية في مجلس «الشيوخ» ستنتقل إلى الديموقراطيين؛ لأنه في ظل التساوي بالمقاعد، بحصول كل حزب على 50 مقعداً، سيكون بإمكان نائبة الرئيس المقبلة كامالا هاريس التصويت والبت وفقاً للدستور. وسيتيح ذلك لجو بايدن، الذي يتولى منصبه في 20 يناير، التعامل مع كونجرس ديمقراطي.

ولكن في حال احتفظ الجمهوريون بغالبية مقاعد مجلس الشيوخ، سيتعين حينها على الرئيس المقبل التعامل مع كونجرس منقسم، وسيكون بمقدور الجمهوريين عرقلة ترشيحاته للمناصب الحكومية ومشاريع القوانين المهمة.

ورفقة زوجته ميلانيا ترامب، شارك الرئيس المنتهية ولايته في تجمّع بفالدوستا في أرياف ولاية جورجيا، بحضور السناتورَين ديفيد بيرديو وكيلي لوفلر. وقال: هذا الأسبوع «علينا أن نعمل جاهدين لنحرص على فوزهما».

لكن في الوقت نفسه، وجّه ترامب انتقادات للسلطات المحلية، رغم أنّها جمهورية على خلفية رفضها الرجوع عن نتائج الانتخابات الرئاسية فيها، حيث تقدّم بايدن في نهاية المطاف بفارق قليل من نحو 13 ألف صوت في هذه الولاية المحافظة.

ويشدد ترامب على أنه لا يزال يتعيّن التحقق من التوقيعات على بطاقات اقتراع 3 نوفمبر. وغرّد قائلاً: «سأفوز بسهولة» إثر ذلك. وتثير هذه التصريحات تشكيك أنصار ترامب.

وتوجهت ناخبة في جورجيا إلى رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، رونا ماكدانيال، الأسبوع الماضي، بسؤالها عن جدوى إنفاق «الأموال والجهد، طالما أنّ كلّ شيء مقرر مسبقاً؟».

وفي الجولة الأولى، تقدّم ديفيد بيرديو بأكثر من 88 ألف صوت على منافسه الديمقراطي جون أوسوف. ويعطيه هذا الرقم هامشاً كبيراً، ولكنه ليس كافيا لمنحه أكثر من 50 في المئة من الأصوات اللازمة للفوز بمقعد جورجيا. وتأخرت كيلي لوفلر من جانبها بأكثر من 300 ألف صوت عن منافسها رافايل وارنوك، لكنّها عانت في الجولة الأولى منافسة جمهوري آخر هو دوغ كولينز.

وحذّر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، أمس، في حملة انتخابية على الإنترنت لصالح الديموقراطيين من أنّ «الأمر لا يتعلق بجورجيا فحسب، وإنما يتعلق بأميركا والعالم».

وفي اليوم نفسه، كان نائب الرئيس الجمهوري مايك بنس في جورجيا، حيث سعى بصعوبة للتوفيق بين رسالتين انتخابيتين: الاحتجاج على فوز جو بايدن وتحفيز الجمهوريين قائلاً: «يمكننا أن نقاتل من أجل رئيسنا، وأن يكون لدينا في الوقت ذاته المزيد من الجمهوريين في مجلس الشيوخ». وأكد بايدن، أمس الأول، أنه سيقوم بحملة في جورجيا، لكن من دون تحديد الجدول الزمني.