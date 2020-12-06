براد رفينسبيرجر: لا دليل على وجود تزوير

واشنطن (الاتحاد)

أفاد مسؤول الانتخابات في ولاية جورجيا الأميركية براد رفينسبيرجر، أمس، بأنه لا يوجد دليل على وجود تزوير منهجي في الانتخابات الأميركية، حيث يواصل الرئيس دونالد ترامب الضغط على المسؤولين لإلغاء خسارته بفارق ضئيل بالولاية.

وقال رفينسبيرجر، وهو جمهوري من أنصار ترامب، لشبكة «إيه بي سي نيوز» الأميركية التلفزيونية: إننا «لم نجد أبداً تزويراً منهجياً، ليس بما يكفي لإلغاء الانتخابات».

ودعا مسؤول كبير في الانتخابات، بولاية جورجيا، ترامب مؤخراً إلى التوقف عن توجيه اتهامات بتزوير الانتخابات، قائلاً: «إنه يحرض على العنف».

وقال رفينسبيرجر: إنه وعائلته تلقوا تهديدات بالقتل، وإنه تم استهداف موظفي مراكز الاقتراع، مضيفاً: «إنك لا ترى سوى سلوك غاضب غير عقلاني، إنه سلوك غير وطني».