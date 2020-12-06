«البنتاجون»: نتعاون مع فريق بايدن

واشنطن (وكالات)

أعلن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، كريستوفر ميلر، أن فريق الوزارة يتعاون «بشكل كبير» مع الفريق الانتقالي التابع للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.

وأضاف ميلر، في بيان صدر عنه أمس: «للبنتاجون تاريخ مشرف بالتعاون مع الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، عند نقل السلطة».

وشدد على أن فريق الوزارة وفريق بايدن الانتقالي يضعان الأمن القومي وحماية الأميركيين على رأس مباحثاتهم.

وبدورها، نفت وزارة الدفاع الأميركية، في بيانين منفصلين صحة الأنباء التي تفيد بعدم تعاونها مع فريق بايدن الانتقالي.

وأشارت إلى انعقاد عشرات الاجتماعات مؤخراً بين الفريقين، متحدثةً عن عشرات اللقاءات الأخرى التي ستتم في الأسابيع المقبلة.

وأضافت: إنها زودت فريق بايدن بآلاف المستندات، وبعضها يتسم بالسرية، لمعاينتها والاستعلام حول مضمونها. وأكدت أنها ستزود فريق الرئيس المنتخب بمزيد من هذه المستندات. وشددت على التزامها بانتقال مهني ومنظّم للسلطة، واحترامها لواجباتها بشكل فعّال. وكانت وزارة الدفاع الأميركية أعلنت، في 24 نوفمبر الماضي، أنها ستبدأ فوراً التنسيق مع الفريق الانتقالي لبايدن لتوفير خدمات ودعم ما بعد الانتخابات بصورة كاملة.

وجاء ذلك بعد أن أعلنت رئيسة إدارة الخدمات العامة الأميركية إميلي ميرفي بدء الانتقال الرئاسي إلى بايدن.