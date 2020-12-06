الدنمارك تسجل 1745 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الدنمارك، اليوم الأحد، عدداً قياسياً جديداً للإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكر معهد سيروم الدنماركي أنه سجل 1745 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في البلاد البالغ تعدادها 5.8 مليون نسمة إلى 90 ألفاً و600 إصابة بالفيروس إلى جانب 885 وفاة على صلة بالإصابة بالفيروس.

وقالت رئيسة الوزراء مته فريدريكسن عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إن حكومتها تعتزم فرض قيود جديدة لكبح تفشي الفيروس، دون الكشف عن تفاصيل.