الأردن تسجل 2576 إصابة جديدة بـ «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 46 وفاة و2576 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ «كوفيد 19».

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس ارتفع إلى 3056 والإصابات إلى 240089.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً 1689 حالة، منها 401 حالة على أسرّة العناية الحثيثة، منوهة بتسجيل 4981 حالة شفاء اليوم ليصل إجمالي حالات الشفاء 187444 حالة.