ماليزيا تسجل 1335 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سجلت وزارة الصحة الماليزية 1335 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، طبقاً لما ذكرته صحيفة «نيو ستريتس تايمز» الماليزية اليوم الأحد.

وقال المدير العام بوزارة الصحة، نور هشام عبد الله: إن هذا الرقم يرفع حصيلة الإصابات إلى 72 ألفاً و694، من بين ذلك 11 ألفاً و39 حالة نشطة.

وأضاف أنه من بين الإصابات الجديدة، ثلاث إصابات فقط كانت قادمة من الخارج.

وتابع أنه تم تسجيل 1069 حالة شفاء، حتى ظهر اليوم، مما يرفع حالات الشفاء إلى 61 ألفاً و273.

وتم تسجيل حالتي وفاة في ولايتي بيراك وجوهور، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 382 شخصاً.