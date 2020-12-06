الكويت تسجل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا



أعلنت وزارة الصحة في دولة الكويت اليوم الأحد تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19-»، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى 891.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، اليوم: إنه تم تسجيل 205 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 144 ألفاً و369.

وأشار المتحدث إلى وجود 81 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية بوحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 425 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 140 ألفاً و35 حالة.