أفغانستان تسجل 260 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة العامة الأفغانية 260 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من أصل 1495 عينة، تم اختبارها في الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم الأحد.

وسجلت الوزارة أيضاً عشر حالات وفاة و297 حالة شفاء من الفيروس في نفس الفترة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الوزارة، أن إجمالي عدد الإصابات بسبب الفيروس الآن في البلاد 47 ألفاً و901 وإجمالي حالات الوفاة 1875 وإجمالي حالات الشفاء 37 ألفاً و782.