الحجرف يبحث مع وزيرة خارجية كوريا القضايا ذات الاهتمام المشترك

بحث معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع معالي كانغ كيونغ هوا وزيرة خارجية جمهورية كوريا القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الطرفان - خلال لقائهما اليوم على هامش فعاليات مؤتمر حوار المنامة في دورته الـ 16 - سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية كوريا في مختلف المجالات.