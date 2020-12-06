بحث معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع معالي كانغ كيونغ هوا وزيرة خارجية جمهورية كوريا القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وناقش الطرفان - خلال لقائهما اليوم على هامش فعاليات مؤتمر حوار المنامة في دورته الـ 16 - سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية كوريا في مختلف المجالات.