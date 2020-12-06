كوريا الجنوبية تشدد إجراءات التباعد الاجتماعي لاحتواء كورونا

قررت السلطات في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي في منطقة سول الكبرى، لأعلى ثاني مستوى، وذلك في إطار جهودها لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن الحكومة أعلنت تطبيق المستوى 5ر2 من إجراءات التباعد، وهو ثاني أعلى مستوى ضمن خمس مستويات، في منطقة العاصمة، التي تضم العاصمة سول، خلال الثلاثة أسابيع المقبلة. ومن المتوقع أن تعلن السلطات الصحية عن موعد تطبيق الإجراءات الجديدة خلال مؤتمر صحفي في وقت لاحق من اليوم.

وكان المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها قد أعلن اليوم أن كوريا الجنوبية سجلت 631 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إن من بين الحالات الجديدة 599 حالة عدوى محلية، ليرتفع بذلك عدد حالات الاصابة إلى 37 ألفا و 456 حالة.

وقال المركز إنه تم تسجيل خمس حالات وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 545 حالة.

وتعد حصيلة اصابات اليوم هي الأعلى التي يتم تسجيلها منذ ذروة الموجة الأولى خلال شهري فبراير ومطلع مارس الماضيين.

وقال رئيس الوزراء جيونج سيه جيون خلال اجتماع حكومي "نحن نمر بمرحلة حرجة في مكافحة فيروس كورونا"، مضيفا" على الرغم من جهودنا لتشديد إجراءات التباعد الاجتماعي، ارتفعت حالات الاصابة بالفيروس إلى أكثر من 500 الأسبوع الماضي مقارنة بـ 400 حالة سابقا".

وطالب رئيس الوزراء المواطنين بالابتعاد عن التجمعات الخاصة والأنشطة خلال الأسابيع المقبلة، والمشاركة في الحملة الوطنية لاحتواء تفشي الفيروس.

وقال" أنا قلق للغاية من أن تشديد إجراءات التباعد سوف يقيد الحياة اليومية للمواطنين ويؤثر بصورة كبيرة على الأعمال الصغيرة، ولكننا نستطيع فقط العودة لحياتنا العادية بعد التغلب على هذه الأزمة".

وقالت حكومة سول اليوم إنه سوف يتم إلغاء مراسم قرع الجرس للاحتفال بالعام الجديد، وذلك في ظل ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وقال مسؤول بحكومة العاصمة" في ظل التفشي السريع لفيروس كورونا، علينا أن نلغي مراسم قرع الجرس".