السيسي يغادر إلى فرنسا لبحث تعزيز التعاون وآخر التطورات

غادر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى القاهرة صباح اليوم الأحد متوجهاً، على رأس وفد، إلى فرنسا فى زيارة يستقبله خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتهدف الزيارة لبحث دعم التعاون بين مصر وفرنسا وآخر التطورات الإقليمية والدولية.

وكانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت مؤخرا أن الزيارة ستستمر يومين، وسوف يبحث السيسي وماكرون خلالها التعاون الثنائي بين البلدين وقضايا المنطقة.

وكان ماكرون زار مصر في يناير 2019.