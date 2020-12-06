أستراليا.. فيكتوريا تخفف قيود كورونا

خففت ولاية فيكتوريا الأسترالية قيود كوفيد-19 اليوم الأحد بعد أن سجلت بؤرة تفشي الجائحة في استراليا 37 يوما بلا إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانييل أندروز إنه ابتداء من منتصف ليل الأحد سيتسنى لما يصل إلى 100 شخص حضور التجمعات العامة مثل حفلات الزواج وسيتمكن 50 في المئة من موظفي المكاتب من العودة إلى أماكن عملهم بحلول 11 يناير ارتفاعا من 25 في المئة الآن.

وأضاف أندروز في مؤتمر صحفي "اليوم نستطيع اتخاذ بعض الخطوات الكبيرة ، ليس كالمعتاد، ولكن من أجل صيف آمن من كوفيد (لكن) علينا جميعا أن نبقى يقظين ونؤدي دورنا".

وأضاف إن استخدام الكمامات سيظل إلزاميا في الأماكن المغلقة وفي وسائل النقل العام والنقل المشترك.