4118 إصابة بكورونا في المغرب

سجلت وزارة الصحة المغربية 4118 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مقابل 3996 إصابة أمس ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين منذ إعلان اول حالة في البلاد في الثاني من مارس الماضي إلى 376 ألفاً و738 حالة.



كما سجلت 48 وفاة نزولاً من 73 امس ليصل مجموع حالات الوفاة جراء الفيروس إلى 6184 حالة.

وتعافى أيضا 3879 مريضا، ليصل مجموع المتعافين إلى 327.693 وتصل نسبة الشفاء إلى 87 في المئة.



ويستعد المغرب في الأيام القليلة المقبلة لبدء عملية التطعيم ضد كوفيد 19، بحيث من المتوقع ان تتم هذه العملية على جرعتين، وأن تبدأ بالعاملين في المجال الصحي ورجال الأمن والتعليم والمصابين بأمراض مزمنة.



