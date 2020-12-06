الصين تسجل إصابات جديدة بكورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إن البر الرئيسي سجل 18 إصابة جديدة بكوفيد-19 في الخامس من ديسمبر كانون الأول ارتفاعا من 17 إصابة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن 17 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وذكرت اللجنة أيضا أنه تم تسجيل حالتي إصابة جديدتين لا تظهر عليهما أعراض مقابل 12 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 يبلغ الآن 86619 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.