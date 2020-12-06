البرازيل تسجل 43209 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 43209 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و664 حالة وفاة بسبب كوفيد -19.

وقالت بيانات الوزارة، إن البرازيل سجلت حتى الآن ستة ملايين و577177 إصابة منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 176628 في ثالث أسوأ تفش في العالم خارج الولايات المتحدة والهند.