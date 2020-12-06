كوريا الجنوبية تسجل 631 إصابة جديدة بكورونا

سجلت كوريا الجنوبية 631 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد قبل قرار متوقع من الحكومة بشأن ما إذا كانت ستشدد قيود التباعد الاجتماعي مع مواجهة السلطات الصحية صعوبة في احتواء ثالث موجة من تفشي المرض.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه بذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في كوريا الجنوبية إلى 37546 إضافة إلى 545 حالة وفاة.