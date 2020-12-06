وفيات كورونا في أميركا تتجاوز 277 ألفاً

قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى 14 مليونا 255535 حالة، بزيادة 214099 إصابة عن الإحصاء السابق.

وأضافت أن عدد الوفيات وصل إلى 277825 بعد تسجيل 2439 وفاة جديدة.

وأعلنت المراكز الأميركية الأرقام المسجلة حتى الساعة الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة. ولا تعكس الأرقام بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.