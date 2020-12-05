«النواب العراقي» يرفض التصويت على قانون اللاجئين

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

رفض مجلس النواب العراقي، أمس، مشروع قانون اللاجئين وقرر إعادته إلى الحكومة، فيما يبدي أعضاء في المجلس مخاوفهم من تجنيس الأجانب. وذكرت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب في بيان صحفي، أن «المجلس صوت بالرفض من حيث المبدأ على مشروع قانون اللاجئين وإعادته إلى الحكومة».

وتنص المادة (14) من مسودة مشروع القانون، على أن للوزير احتساب مدة اللجوء التي يقضيها اللاجئ في جمهورية العراق التي تزيد على 10 سنوات إقامة متصلة لأغراض التجنيس بالجنسية العراقية ويعد قبول لجوئه دخولاً مشروعاً إلى العراق.

وأثار عرض قانون اللاجئين في البرلمان الذي يهدف إلى وضع آلية للتعامل مع هذه الطلبات موجة غضب من قبل عدد من النواب الذين اعتبروا أن «فقراته ملغمة وتتيح تجنيس الأجانب بعد إقامتهم في العراق لمدة 10 سنوات». واشترطت مسودة القانون على طالبي اللجوء من العراق عدم تورطهم بالأعمال الإرهابية، أو ارتكابهم جرائم دولية أو ممارستهم أي نشاط سياسي ضد العراق.

أمنياً، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أمس، تدمير 5 أوكار ل «داعش» بضربة جوية في سلسلة جبال «مكحول» شمال محافظة صلاح الدين. وقالت خلية الإعلام: إنه «بأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية في سلسلة جبال مكحول، أسفرت عن تدمير 5 أوكار لعناصر عصابات داعش الإرهابية».

في غضون ذلك، ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على 25 مطلوباً للقضاء، وصادرت كمية من الأسلحة المتنوعة، ضمن عملية «الوعد الصادق» التي انطلقت أمس، في محافظة البصرة. وأفاد قائد شرطة البصرة أن من الـ25 الذين ألقي القبض عليهم أشخاص متورطون بارتكاب جرائم إرهابية. وتهدف عملية «الوعد الصادق» الأمنية التي شملت مناطق بشمال محافظة البصرة وجنوبها وغربها إلى حصر السلاح بيد الدولة، والحد من النزاعات العشائرية ومطاردة المطلوبين للقضاء.