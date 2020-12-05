هجوم على سفينة بريطانية قبالة السواحل الشرقية لليمن

عدن (وكالات)

قال مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني أمس، إن لديه علماً بهجوم على سفينة قبالة ساحل اليمن، إلا أن مركز العمليات قام بتحديث الإشعار فيما بعد بأن «الواقعة انتهت»، مؤكداً أن السفينة والطاقم بخير.

وفي وقت سابق، وبحسب الإحداثيات التي تم نشرها، وقع الهجوم في جنوب شرق البلاد ، في منطقة تطل على بحر العرب، وتحديداً قبالة مدينة «قشن»، في محافظة المهرة.

وحدد المركز على خريطته وقوع الهجوم بالقرب من شواطئ بلدتي «نشطون» و«قشن» التابعتين لمحافظة مهرة، جنوب شرقي اليمن.

ووفقاً للموقع الإلكتروني الخاص بالعمليات، استهدف الهجوم إحدى السفن التجارية التابعة للأسطول، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ويأتي هذا الهجوم بعد 10 أيام على انفجار هز ناقلة تشغلها شركة يونانية كانت في مرفأ الشقيق السعودي، في هجوم شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية. والانفجار الذي استهدف في 25 نوفمبر السفينة «أغراري إم تي»، التي ترفع علم مالطا، أعقب سلسلة من الهجمات التي شنها حوثيون على منشآت نفط سعودية.