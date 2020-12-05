روسيا تبدأ حملة «التطعيم».. وأميركا تشهد تفشياً متسارعاً

عواصم (وكالات)



حذّرت منظمة الصحة العالمية من أي تهاون في تدابير الحيطة في مواجهة فيروس كورونا المستجدّ، الذي يتفشى بوتيرة سريعة، لاسيما في الولايات المتحدة، رغم التفاؤل الذي يثيره التوصل إلى لقاحات.

وبدأت العاصمة الروسية، أمس، حملة لتلقيح موظفي قطاعي الصحة والتعليم المعرضين لخطر الإصابة بوباء «كوفيد - 19»، الذي تتسارع من جهة أخرى وتيرة تفشيه في الولايات المتحدة، بعد أسبوع ونيف على احتفال البلاد بـ«عيد الشكر».

وفي حين تتهيّأ دول أخرى، على غرار المملكة المتحدة، لإطلاق حملات تلقيح، بدأ بالفعل إعطاء جرعات من اللقاح «سبوتنيك-في» للعاملين في مجال الرعاية الاجتماعية وموظفي قطاعي الصحة والتعليم في 70 مركزاً في العاصمة الروسية.

لكن اللقاح الروسي لا يزال في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، التي يشارك فيها نحو 40 ألف متطوع.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، أُجريت تجارب على 51 لقاحاً، وباتت 13 من بينها في المرحلة الأخيرة من التجارب.

لكن في الأثناء، تشهد الولايات المتحدة تسارعاً في وتيرة تفشي الوباء مع 225 ألفاً و201 إصابة جديدة و2500 وفاة إضافية خلال 24 ساعة.

وتجاوزت كندا المجاورة عتبة 400 ألف إصابة، بعد أسبوعين من تخطيها عتبة 300 ألف إصابة.

وأسفرت جائحة «كوفيد - 19» عن 66 مليون إصابة منذ تفشيها في ديسمبر الماضي. ومنذ 24 نوفمبر يسجّل أكثر من 10 آلاف وفاة إضافية يومياً، وهو رقم غير مسبوق.

ويواصل الوباء تفشيه خصوصاً في إيطاليا، وسجّلت أميركا اللاتينية والكاريبي ارتفاعاً في عدد الإصابات بنسبة 18 في المئة، خلال أسبوع.

ودعا خبراء منظمة الصحة العالمية إلى عدم التراخي في ظل التفاؤل الذي أثاره التوصل إلى لقاحات.

وأكد مدير برنامج الحالات الصحية الطارئة في المنظمة مايك رايان أن «التلقيح سيضيف أداة مهمة وقوية إلى مجموعة الأدوات المتاحة لنا» لمكافحة الوباء، لكن «وحدها لن تفي بالمهمة».

وفي بريطانيا، «ترجّح» السلطات الصحية أن تشهد البلاد تراجعاً في وتيرة تفشي الوباء «بحلول الربيع»، بفضل حملات التطعيم. إلا أنها تستعدّ أولاً لارتفاع عدد الإصابات بعد فترة عيد الميلاد.

وهذا الأسبوع، أصبحت المملكة المتحدة، وهي الدولة الأكثر تضرراً من الوباء في أوروبا، التي سجلت أكثر من 60 ألف وفاة، أول دولة غربية ترخص استخدام لقاح ضد «كوفيد - 19» بإعطائها الضوء الأخضر للقاح «فايزر-بايونتيك». ومن المفترض البدء بتوزيع أولى الجرعات الأسبوع المقبل.

وتتوقع بلجيكا وفرنسا وإسبانيا إطلاق حملات التلقيح في يناير، عبر التركيز أولاً على الفئات الأكثر ضعفاً.

ومع الوصول المرتقب لهذه اللقاحات المضادة لـ«كوفيد - 19»، التي يُفترض أن تّخزن في بعض الأحيان في درجات حرارة منخفضة جداً، تحضّر شركات أميركية الأرضية، إذ إن شركة «يو بي إس» الأميركية العملاقة للخدمات اللوجستية طوّرت ثلاجات محمولة تسمح بحفظ اللقاح في حرارة تراوح بين 20 و80 درجة مئوية تحت الصفر.