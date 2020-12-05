الأمم المتحدة تدعو أرمينيا وأذربيجان للتفاوض برعاية «مينسك»

الأمم المتحدة (أ ف ب)

حضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس، أرمينيا وأذربيجان على «استئناف المفاوضات برعاية الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك» التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا «للتوصل إلى حلّ سلمي ودائم» في النزاع حول ناجورنو قرة باغ، حسبما جاء في بيان.

وبحسب البيان، فإن جوتيريش «يشجّع الحكومتين والشعبين الأرمني والأذربيجاني على أن يسلكا طريق الحوار لإرساء السلام والاستقرار والازدهار الإقليمي».

وأشار البيان أيضاً إلى استعداد الأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعوب المتأثرة في ناجورنو قرة باغ جراء النزاع الأخير، وطلب تعاوناً كاملاً من جانب الأطراف لضمان «وصول حرّ» من أجل توصيل المساعدات.

ويأتي بيان جوتيريش غداة تصريح مشترك للولايات المتحدة وروسيا وفرنسا، الدول المشاركة في رئاسة مجموعة مينسك، يعيد التأكيد على أهمية هذه الهيئة.

ودعت أذربيجان، من جهتها، إلى استبعاد فرنسا عن الوساطة بعد تصويت مجلس الشيوخ الفرنسي على نصّ يطالب بـ«الاعتراف» بناجورنو قرة باغ.

وأُنشئت مجموعة «مينسك»، التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في تسعينيات القرن الماضي، بعد حرب أولى بين أرمينيا وأذربيجان، وهي مكلفة الوساطة في ملف ناجورنو قرة باغ، الجمهورية المعلنة من جانب واحد ذات الغالبية الأرمنية وتشكل جزءاً من أراضي أذربيجان.