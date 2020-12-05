عرقلة لفريق بايدن للاستخبارات

واشنطن (وكالات)

منعت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن من الاجتماع مع نظرائه في وكالات استخبارات وزارة الدفاع «بنتاجون» الأسبوع الجاري، وفقاً لمسؤول استخباراتي بارز سابق مطلع على المناقشات، حسبما ذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية.

ويعني التباطؤ أن فريق بايدن لم يتمكن بعد من مقابلة مسؤولين من وكالات الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، بما في ذلك وكالة استخبارات الدفاع ووكالة الأمن القومي، رغم ظهور أن جميع الاجتماعات الأخرى التي تعقدها فرق بايدن تجرى بسلاسة الآن بعد أسابيع من التأخير.

وينفي «البنتاجون» أي جهد لعرقلة فريق الرئيس المنتخب. وقال مسؤول بارز بوزارة الدفاع لشبكة «سي إن إن»: «جرى عقد جلسات إحاطة، أمس الأول، للمسؤولين الانتقاليين بشأن المسائل العسكرية، بما في ذلك السياسات رفيعة المستوى وقضايا الأمن الدولي، ولكن ليس بشأن الاستخبارات».