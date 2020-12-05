البرتغال قد تسمح بالسفر بين البلديات خلال عطلة عيد الميلاد



ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، أن البرتغال قد تسمح بالسفر والتنقل بين البلديات خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لعيد الميلاد، حتى في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى الحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء البرتغالى أنطونيو كوستا قوله في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت إن الحكومة ستقرر في الثامن عشر من ديسمبر الجاري ما إذا كانت ستتجاوز وتتغاضى عن قيود السفر والتنقل وتخففها خلال الفترة من 23 إلى 26 من ديسمبر الجاري.

وكانت حركة السفر والتنقل بين البلديات محدودة خلال عطلتي نهاية الأسبوع الطويلتين الأخيرتين.

وقال كوستا إنه ستكون هناك قيود خلال عطلة رأس السنة الجديدة حيث سيتم حظر الحفلات العامة.

وستبقى القيود الأخرى سارية بشكل عام حتى السابع من يناير 2021، بما في ذلك الحد من الحركة في الأماكن العامة اعتباراً من الساعة الواحدة بعد الظهر.

وخلال عطلات نهاية الأسبوع تم الإبلاغ عن عدد أكبر من الإصابات في البلديات.



