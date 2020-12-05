لبنان يسجل 1622 إصابة بفيروس كورونا



ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في لبنان حتى اليوم السبت إلى 135876 إصابة بعد تسجيل 1622 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1090 بعد تسجيل 12 حالة وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة، في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس «كورونا»، أنه تم تسجيل 1622 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، بينها 1604 من بين المقيمين و18 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 135876 منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 1090 منذ 21 فبراير الماضي.

وبعد فترة الإقفال العام التي استمرت أسبوعين انتهت بداية الأسبوع الحالي، اتخذ الحكومة اللبنانية قراراً بالرفع التدريجي ‏للإقفال العام.



