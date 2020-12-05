العراق يسجل 1898 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم السبت، تسجيل 24 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 12 ألفاً و411 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، اليوم السبت، إلى تسجيل 1898 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 562 ألفاً و520.

ولفتت إلى أن 1885 مصاباً تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 492 ألفا و657.