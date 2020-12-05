السعودية تسجل 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بـ«كورونا» إلى 5954 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 190 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 358 ألفاً و526 حالة.

كما لفتت إلى تسجيل 324 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 348 ألفاً و562.