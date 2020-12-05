إيران تسجل 321 وفاة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة الإيرانية إن إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إيران تجاوز 50 ألفا اليوم السبت بتسجيل 321 وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية كما ارتفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و28986.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري للتلفزيون الرسمي إن البلاد سجلت 12181 إصابة بالفيروس منذ أمس الجمعة وإن عدد الوفيات قفز إلى 50016.