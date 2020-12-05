قالت وزارة الصحة الإيرانية إن إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إيران تجاوز 50 ألفا اليوم السبت بتسجيل 321 وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية كما ارتفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و28986.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري للتلفزيون الرسمي إن البلاد سجلت 12181 إصابة بالفيروس منذ أمس الجمعة وإن عدد الوفيات قفز إلى 50016.