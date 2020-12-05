روسيا تسجل 28782 إصابة و508 وفيات جديدة بكورونا

سجلت روسيا زيادة قياسية جديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا حيث رصدت 28782 حالة اليوم السبت، منها 7993 في موسكو ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و431731 منذ بدء الجائحة.

وأكدت السلطات تسجيل 508 وفيات مرتبطة بمرض كوفيد-19 في الأربع والعشرين ساعة الماضية لتصل حصيلة الوفيات الرسمية إلى 42684.